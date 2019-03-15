Секретарь Партии реформ: неужели на самом деле Эстония такая, какой ее все это время пытался представить Кремль?

”То, то происходит сейчас при формировании правительственной коалиции в Эстонии, уже давно не игра. Невольно и у зарубежных СМИ возникает вопрос: неужели Эстония все это время водила всех за нос своим примерным имиджем проевропейской страны? Неужели на самом деле Эстония такая, какой ее все это время пытался представить Кремль — фашистская?”

Мейер отмечает, что после интервью Мартина Хельме зарубежным изданиям в этом не остается ни малейшего сомнения.

”Мне стыдно. Стыдно за Эстонию и перед своими зарубежными коллегами. Я годами пыталась убедить их, в том что Эстония — не маленькая нацистская страна, какой ее пытается преподнести Кремль. Теперь же у меня не осталось ни единого аргумента, потому что теперь мы, наверное, все же такой страной и являемся. Или по крайней мере в глазах мировой общественности движемся в том направлении, чтобы стать маленькой нацистской страной. Ужасно!”