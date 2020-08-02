Секрет богатства эстонских политиков скрывается в спецпенсиях

Уже многие годы в Эстонии для политиков и высших государственных чиновников действует система, создающая пирамиду зарплат, на вершине которой находится президент, председатели Рийгикогу и Государственного суда, а также премьер-министр. Подчиненные, по идее, должны получать меньше их, но довольно часто получается наоборот. Потому что нижестоящие в этой пирамиде зарабатывают в различных местах дополнительный доход.

Как на днях выяснилось из публикации еженедельника Eesti Ekspress, больше всего в правительстве получает не премьер-министр Юри Ратас, а министр юстиции Райво Аэг. Причина столь больших доходов министра проста: как бывший гендиректор Полиции безопасности он получает специальную пенсию, которая составляет 75% от его тогдашней зарплаты.

Кроме основной работы в политике на стороне зарабатывает и ряд других политических деятелей. Кто-то получает доход с предпринимательства, кто-то где-то параллельно работает, а некоторые — получают спецпенсии.

В правительстве помимо Аэга спецпенсионеров больше нет, но в парламенте они есть. Это находящиеся в рейтинге зарплат депутатов на 3-м и 4-м месте бывшие командующие Сил обороны Эстонии Йоханнес Керт и Антс Лаанеотс. Спецпенсии делают их совокупный доход значительно выше, чем, к примеру, у председателя Рийгикогу Хенна Пыллуааса.

Керт и Лаанеотс были в составе Рийгикогу и прошлого созыва. Последние парламентские выборы привели в Рийгикогу несколько человек, которые зарабатывают благодаря спецпенсии также больше, чем спикер парламента. Один из них — ушедший из армии в звании бригадного генерала Алар Ланеман.

В прошлом году он подрабатывал и являлся до весны этого года военным консультантом компании Milrem Robotics OÜ. После хода из Сил обороны Ланеман, по его собственным словам, помогал военной промышленности в основном бесплатно, затем был советником Союза оборонной промышленности, а потом пришел на работу в Milrem Robotics.

Его коллега Уно Каскпейт заработал спецпенсию в пограничной охране, когда она была еще военизированной организацией. Каскпейт ушел, когда погранохрану объединили с полицией. По его словам, зарплата вице-председателя парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) всё-таки больше, чем его спецпенсия.