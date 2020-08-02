Секрет богатства эстонских политиков скрывается в спецпенсиях

Министр в Эстонии зарабатывает больше, чем премьер-министр, а депутат — больше, чем председатель Рийгикогу.
Уже многие годы в Эстонии для политиков и высших государственных чиновников действует система, создающая пирамиду зарплат, на вершине которой находится президент, председатели Рийгикогу и Государственного суда, а также премьер-министр. Подчиненные, по идее, должны получать меньше их, но довольно часто получается наоборот. Потому что нижестоящие в этой пирамиде зарабатывают в различных местах дополнительный доход.
Как на днях выяснилось из публикации еженедельника Eesti Ekspress, больше всего в правительстве получает не премьер-министр Юри Ратас, а министр юстиции Райво Аэг. Причина столь больших доходов министра проста: как бывший гендиректор Полиции безопасности он получает специальную пенсию, которая составляет 75% от его тогдашней зарплаты.
Кроме основной работы в политике на стороне зарабатывает и ряд других политических деятелей. Кто-то получает доход с предпринимательства, кто-то где-то параллельно работает, а некоторые — получают спецпенсии.
В правительстве помимо Аэга спецпенсионеров больше нет, но в парламенте они есть. Это находящиеся в рейтинге зарплат депутатов на 3-м и 4-м месте бывшие командующие Сил обороны Эстонии Йоханнес Керт и Антс Лаанеотс. Спецпенсии делают их совокупный доход значительно выше, чем, к примеру, у председателя Рийгикогу Хенна Пыллуааса.
Керт и Лаанеотс были в составе Рийгикогу и прошлого созыва. Последние парламентские выборы привели в Рийгикогу несколько человек, которые зарабатывают благодаря спецпенсии также больше, чем спикер парламента. Один из них — ушедший из армии в звании бригадного генерала Алар Ланеман.
В прошлом году он подрабатывал и являлся до весны этого года военным консультантом компании Milrem Robotics OÜ. После хода из Сил обороны Ланеман, по его собственным словам, помогал военной промышленности в основном бесплатно, затем был советником Союза оборонной промышленности, а потом пришел на работу в Milrem Robotics.
Его коллега Уно Каскпейт заработал спецпенсию в пограничной охране, когда она была еще военизированной организацией. Каскпейт ушел, когда погранохрану объединили с полицией. По его словам, зарплата вице-председателя парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) всё-таки больше, чем его спецпенсия.
Спецпенсионеров будет больше
Спецпенсионеры есть не только среди политиков. Несколько удивительно, что, к примеру, руководитель Таллиннской муниципальной полиции Айвар Тоомпере тоже зарабатывает намного больше премьер-министра. Неужели у главы МуПо такая большая зарплата? Нет, Тоомпере получает помимо зарплаты также спецпенсию полицейского. Он заработал ее на своем позапрошлом месте работы — директора Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД, — и ее размер составляет половину зарплаты.
Кроме обычных полицейских и военных спецпенсию получают также и руководители этих структур, у них она может быть гораздо выше средней зарплаты по Эстонии. Если такой человек пойдет еще на какую-то руководящую работу, то к большой спецпенсии добавится солидная зарплата, и совокупный доход вырастет до космической по эстонским меркам величины.
Спецпенсии уже долгое время считаются в Эстонии проблемой, так как у государства уходит на них уйма денег, и эти расходы быстро растут. Первым шагом в решение проблемы стала отмена спецпенсий депутатов Рийгикогу: начиная с 2003 года избранные в Рийгикогу лица больше не получают в старости парламентской спецпенсии. После этого стали отменять и другие, теперь добрались и до самого трудного — спецпенсий военных и полицейских. Они отменены с начала этого года.
Это не означает, что спецпенсионеры исчезнут. Наоборот, еще долгое время их число будет расти. Права на спецпенсию не получат только те, кто начал службу с текущего года. Для приступивших к работе ранее это право сохранится. Еще десятки лет в Эстонии будет полно людей, получающих спецпенсию. А это значит, что и в дальнейшем на верхних строчках рейтинга наиболее высокооплачиваемых чиновников и политиков будет много тех, кто получает помимо зарплаты еще и спецпенсию.
Список самых высокооплачиваемых в Эстонии политиков, чиновников и работников госпредприятий можно найти здесь.
Тарасова объяснила уход Косторной от Тутберидзе
Утечка метана с морского дна подтверждена: ученые разводят руками
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат