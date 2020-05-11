"Сейчас ничего нельзя, а год назад можно было что угодно" Как прошло 9 мая у "Бронзового солдата" — репортаж RusDelfi

В прошлом году Военное кладбище на 9 мая посетило 40000 человек, во время чрезвычайного положения всего 5000. В различные благотворительные организации поступили рекордные пожертвования — только в фонд Таллиннского общества ветеранов Второй мировой войны и Таллиннского общества жителей блокадного Ленинграда отправили 63 262 евро. Это доказывает, что люди прислушались к рекомендациям города не ходить к монументу, при этом действительно помнят и помогают.

В 11 часов утра у ”Бронзового солдата” журналистов было больше, чем других посетителей. Подход к памятнику напоминал красную дорожку фестиваля в Сочи — один или два человека идут класть гвоздики, а их снимают 6 фотографов, на подходе дежурят 3 телеоператора, в стороне стоят другие корреспонденты и оценивают происходящее. ”Улыбайся, нас снимают”, — сказал один из приехавших почтить память погибших на войне.

В 12 часов силы сторон сравнялись. Люди начали активней подходить. Удивило то, что почти все клали цветы и уходили. Если обычно на 9 мая люди собирались, общались прямо возле Алеши, то в этот раз подобного не было. Пришел, увидел, положил цветы, ушел. И если разброс тем в разговорах людей был велик, как расстояние от Москвы до Берлина, то во время ЧП спектр сузился до коронавируса и его последствий. "Сейчас нельзя ничего, в том году можно было делать все, что хочешь", — заявил мужчина своему собеседнику.

Публика была, как всегда, разношерстной. Пенсионеры, подростки с родителями, дети в военной форме и даже мужчина с флагами США, Англии и России. Как он сказал Delfi, СССР, Англия и США в те времена были все вместе, нехорошо ходить только с российским флагом. Впрочем, были видны флаги даже Российской империи черно-желто-белого цвета. В целом людей с флагами было мало, как и людей с масками. Но все же были.

С приростом посетителей подтянулись и сотрудники Муниципальной полиции, до 12 часов дня их не было видно. Контролировали в основном парковку — там действует зона Кесклинн, в субботу бесплатно оставить автомобиль можно после 15 часов. Возможно, поэтому к вечеру количество людей у ”Бронзового солдата” увеличилось. Основополагающее правило 2+2 соблюдалось и в целом люди приходили либо семьями, либо небольшими компаниями. Никто не обнимался и не целовался. При этом температура этому способствовала — было около 15 градусов, светило солнце.