11.05.2020, 14:50

"Сейчас ничего нельзя, а год назад можно было что угодно". Как прошло 9 мая у "Бронзового солдата" — репортаж RusDelfi

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Galerii: 30 pilti
9.mai pronkssõdur Foto: Ilmar Saabas

Репортер RusDelfi посетил Военное кладбище 9 мая. Несмотря на чрезвычайную ситуацию в Эстонии в связи с пандемией коронавируса COVID-19, люди все равно пришли к "Бронзовому солдату". Но, к счастью, не в том количестве, что обычно.

В прошлом году Военное кладбище на 9 мая посетило 40000 человек, во время чрезвычайного положения всего 5000. В различные благотворительные организации поступили рекордные пожертвования — только в фонд Таллиннского общества ветеранов Второй мировой войны и Таллиннского общества жителей блокадного Ленинграда отправили 82 228 евро. Это доказывает, что люди прислушались к рекомендациям города не ходить к монументу, при этом действительно помнят и помогают.

В 11 часов утра у ”Бронзового солдата” журналистов было больше, чем других посетителей. Подход к памятнику напоминал красную дорожку фестиваля в Сочи — один или два человека идут класть гвоздики, а их снимают 6 фотографов, на подходе дежурят 3 телеоператора, в стороне стоят другие корреспонденты и оценивают происходящее. ”Улыбайся, нас снимают”, — сказал один из приехавших почтить память погибших на войне.

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В 12 часов силы сторон сравнялись. Люди начали активней подходить. Удивило то, что почти все клали цветы и уходили. Если обычно на 9 мая люди собирались, общались прямо возле Алеши, то в этот раз подобного не было. Пришел, увидел, положил цветы, ушел. И если разброс тем в разговорах людей был велик, как расстояние от Москвы до Берлина, то во время ЧП спектр сузился до коронавируса и его последствий. "Сейчас нельзя ничего, в том году можно было делать все, что хочешь", — заявил мужчина своему собеседнику.

Публика была, как всегда, разношерстной. Пенсионеры, подростки с родителями, дети в военной форме и даже мужчина с флагами США, Англии и России. Как он сказал Delfi, СССР, Англия и США в те времена были все вместе, нехорошо ходить только с российским флагом. Впрочем, были видны флаги даже Российской империи черно-желто-белого цвета. В целом людей с флагами было мало, как и людей с масками. Но все же были.

С приростом посетителей подтянулись и сотрудники Муниципальной полиции, до 12 часов дня их не было видно. Контролировали в основном парковку — там действует зона Кесклинн, в субботу бесплатно оставить автомобиль можно после 15 часов. Возможно, поэтому к вечеру количество людей у ”Бронзового солдата” увеличилось. Основополагающее правило 2+2 соблюдалось и в целом люди приходили либо семьями, либо небольшими компаниями. Никто не обнимался и не целовался. При этом температура этому способствовала — было около 15 градусов, светило солнце.

”Это дань памяти нашим предкам. Мой дед погиб при взятии Праги, до сих пор не знаем, где могила, долго не можем найти. Мы не можем забыть праздник 9 мая, он очень важен для всех людей, и не только русскоязычных”, — сказал один из гостей журналисту Delfi.

В итоге, по данным полиции, в 2020 году на Военное кладбище пришло в 8 раз меньше людей, чем год назад. Надеюсь, через неделю мы не увидим роста количества инфицированных COVID-19, зато увидим рост бюджета благотворительных организаций — тоже в 8 раз.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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