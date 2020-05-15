Сегодняшний диктант по случаю Дня Таллинна стал рекордным по количеству участников

Как подчеркнул мэр Михаил Кылварт, 15 мая всегда был важным днем для таллиннцев.

”Язык — это не только средство общения, но и основа культуры и идентичности. Мне приятно, что именно сегодня, в День Таллинна, мы вместе пишем диктант. Как говорил Яан Кроссь, всё, что человек когда-либо написал — это и есть его история. Создадим историю Таллинна вместе”, — сказал мэр Таллинна.

В э-диктанте могли принять участие все, кто ценит хороший эстонский язык и желает убедиться в своих знаниях. Тема диктанта всегда была связана с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. Нынешний диктант посвящен легендарным таллиннцам Яану Кроссю и Георгу Отсу, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Текст, составленный учителями Юлле Салумяэ (Гимназия Густава Адольфа), Сеорийн Йыгисе (Таллиннская гимназия для взрослых) и Кристой Ныммик (Ваналиннаская образовательная коллегия), зачитал известный актер Мярт Аванди.

Если в прошлом году диктант на площади Вабадузе написали 1800 человек, то сегодня число участников приблизилось к отметке в 2100 человек.

”Мы не ставили перед собой цель побить прошлый рекорд, но именно так и произошло — сегодня диктант написали 2085 человек. Таким образом, по сравнению с минувшим годом, число участников снова выросло”, — заключил мэр.

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