Сегодня жители Эстонии получат доступ к инструкциям по подготовке к кризисам

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару подчеркивает, что безопасность начинается с самого человека и его готовности. По словам Таммеару, 92% жителей Эстонии верят, что справятся в кризисной ситуации. ”Однако исследование и опыт показали, что люди часто переоценивают свои возможности. Более половины жителей Эстонии ничего не сделали для того, чтобы предупредить или минимизировать возможные чрезвычайные ситуации, и только в каждой десятой эстонской семье есть все необходимые запасы”.

Таммеару советует каждому из нас задать себе вопрос, знаю ли я, как действовать, если в Эстонии произойдет неожиданная катастрофа или стихийное бедствие? ”Запасено ли у меня дома достаточно воды, еды, спичек, батареек, лекарств и прочих средств первой необходимости, чтобы самостоятельно продержаться с семьей хотя бы семь дней? Как получать информацию, если нет электричества? Что делать, если вы стали свидетелем крупной катастрофы или, что еще сложнее, оказались в эпицентре события? Каждому из нас нужно запастись временем и ознакомиться с веб-сайтом www.kriis.ee или справочником по поведению в кризисной ситуации, чтобы получить ответы на эти вопросы”, — утверждает Таммеару.

Справочники в виде печатного издания доступны во все библиотеках Эстонии и в скором времени поступят в большинство школ. Кроме того, полезная информация собрана в бесплатном мобильном приложении Ole valmis! (”Будь готов!”), разработанном организацией Naiskodukaitse, которое скоро будет переведено на русский и на английский языки. ”О том, что инструкции готовы и где они находятся, мы оповестим жителей Эстонии и по электронной почте. Люди, чьи электронные адреса у нас есть, вскоре получат соответствующее электронное письмо”, — поясняет Виола Мурд.

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Инструкции по поведению составлены при сотрудничестве экспертов из многочисленных учреждений и организаций под эгидой рабочей группы по защите населения Государственной канцелярии. В составление инструкций свой вклад внесли Государственная канцелярия, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство по делам сельской жизни, Министерство окружающей среды, Министерство иностранных дел, Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности, Центр тревоги, Генеральный штаб сил обороны, Кайтселийт, Департамент окружающей среды, Агентство по окружающей среде, Naiskodukaitse, Департамент здоровья, Союз городов Эстонии, ЦУ ”Тартуская скорая помощь”, MTÜ Estlander и PR Partner OÜ.

Составление инструкций финансировалось из Европейского фонда сплочения на 2014–2020 годы.