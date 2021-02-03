Сегодня житель Эстонии сорвал в Bingo loto джекпот в 773 000 евро

Сегодня в Bingo loto был разыгран джекпот суммой 772 966,70 евро. Победитель купил билет в Maksimarket в Вильянди.
Сегодняшний выигрыш — крупнейший в 2021 году и по величине второй в розыгрыше Bingo. В последний раз джекпот в Bingo срывали 25 ноября прошлого года (740 000 евро), выигрышный билет был куплен в пайдеском Maksimarket.
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