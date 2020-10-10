Сегодня Всемирный день психического здоровья. В Эстонии от депрессии страдает около 75 000 человек

Министр народонаселения Рийна Солман, говоря о важности этой даты, подчеркнула, что в Эстонии от депрессии страдает около 75 000 человек, в том числе много детей и молодёжи. В прошлом году примерно 10 000 детей и подростков получило помощь клинических психологов или психотерапевтов. Это — очень большие и тревожные цифры. К сожалению, в действительности нуждающихся в помощи ещё больше. ”Сегодня — Всемирный день психического здоровья. Нужно обратить особое внимание на эту крайне важную, но в глазах многих всё ещё запретную тему. Отрадно, что наше общество всё чаще готово открыто обсуждать эти вопросы — например, в эфир выходят передачи на эту тему”, — подчеркнула Рийна Солман.

Затраты системы здравоохранения Эстонии на охрану психического здоровья жителей год от года растут. Всё же по этому показателю мы ещё сильно отстаём от средних цифр по Европе. Затраты Эстонии на защиту психического здоровья составляют 2,8% ВВП, что составляет 572 миллиона евро. В среднем по Европе этот показатель достигает 4% ВВП.

”Большая часть проблем с душевным здоровьем берёт своё начало в детском возрасте или возникает вскоре после достижения совершеннолетия. Поэтому семьи с детьми требуют гораздо больше внимания, чтобы можно было своевременно заметить проблему и оказать помощь. Для этого необходимо просвещать родителей, поддерживать семейную терапию, консультации и службу семейного примирения. Семья крайне важна для ребёнка, обеспечивая самую безопасную и надёжную среду для его развития и воспитания”, — сказала министр, добавив, что чем лучше психическое здоровье нашего народа, тем здоровее наши семьи, и наоборот. ”Можно только приветствовать то, что в отчёте о развитии человека, который будет составляться в течение двух ближайших лет, центральной темой также является психическое здоровье и благополучие людей” — сказала Рийна Солман.

Во всём мире около миллиарда человек страдает от каких-либо психических расстройств, каждые 40 секунд один человек совершает самоубийство. Сегодня мировые лидеры, знаменитости и активисты примут участие в главном мероприятии ВОЗ в поддержку психического здоровья в режиме онлайн.