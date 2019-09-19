Сегодня включат новое единое освещение Старого города!

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф особо подчеркнул, что новое освещение весьма сильно отличается от прежнего. Теперь башни и крепостные стены уже не будут освещаться издалека мощными прожекторами.

Мощность светильников значительно уменьшится, зато освещение станет бархатисто-матовым, подчеркивающим нюансы освещаемых объектов, средневековый и таинственный их характер.

Для определения, какое нужно освещение крепостных стен и башен, других исторических объектов Старого города, был проведен конкурс, который выиграла финская фирма "Lighting Design Collective" OY. Конкурс был проведен к 100-летию Эстонской Республики.

В результате новую подсветку обрели замок Тоомпеа и склон холма, Толстая Маргарита, крепостные ворота на Пиккъялг и их окрестности, галерея башни Нуннаторн и площадь Башен. Была подсвечена внутренняя сторона крепостной стены вдоль улицы Лаборатоориуми между башнями Бременской и Хеллеманна, а также у башни Ассауве.

Светильники были использованы итальянской фирмы "Iguzzini", которые гораздо экономичнее прежних.