Сегодня вечером! В Кристийне пройдет международный онлайн мастер-класс по сверхпопулярной игре кендама

Мероприятие пройдет на английском языке, поскольку его организатором является работающий в Молодежном центре волонтер из Австрии, и трюки продемонстрируют также двое австрийских кендама-мастера. Поклонники этой игры также могут сегодня в течение дня поделиться видео своих трюков в Инстаграме.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что виртуальная молодежная работа оказалась в условиях чрезвычайного положения очень успешной, молодежи предлагаются различные интересные способы проведения своего досуга с пользой. ”Мы высоко ценим энергию и творческую изобретательность наших замечательных молодежных работников, они прекрасно умеют вовлекать молодежь в совместную деятельность. Очередной интересный проект дает молодым людям сразу несколько возможностей для развития — как развивая свои умения в игре кендама, так и улучшая свои знания английского языка”, — пояснил Рийбе.

Дорогие поклонники игры кендама! Молодежный центр Кристийне призывает вас снять ваши трюки на видео и выложить их на своей странице в Инстаграме, обязательно отметив пользователя @kristiinenoortekeskus и затем этими видео поделятся на канале Центра. Среди всех, кто отправит свое видео, будут разыграны призы!