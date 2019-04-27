Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечают День лягушки

Сегодня, 27 апреля, в мире отмечают международный день лягушки (Save the Frogs Day). В связи с этим Фонд природы Эстонии (Eestimaa Looduse Fond, ELF) и Таллиннский зоопарк приглашают всех друзей лягушек познакомиться с ними поближе. Гости лягушек смогут принять участие в интересных тематических мероприятиях и послушать посвященные лягушкам стихи, сказано в пресс-релизе.
В Таллинском зоопарке по случаю Дня лягушки больших и маленьких друзей жаб, тритонов и лягушек ждут интересные мероприятия на тему земноводных от Фонда природы Эстонии, а также информация о том, как можно защитить наших лягушек. Все желающие смогут смастерить себе лягушку из бумаги. В Тропическом домике расскажут и покажут живущих в зоопарке лягушек, а также то, как их обычно кормят. В этот день в зоопарке состоится и награждение победителей конкурса стихов ”Прыгающая лягушка”.
Тематические мероприятия пройдут с 11 до 14 часов. Подробнее читайте здесь. Для участия в мероприятиях о лягушках достаточно иметь при себе входной билет.
”В течение последних двух десятилетий в мире вымерло 168 видов земноводных, темп вымирания сверхвысокий. Все имеющиеся в Эстонии 11 видов земноводных взяты под охрану. Как у нас, так и в мире земноводным больше всего угрожает потеря привычных мест обитания”, — поясняет координатор проекта ”Спасение лягушек” Кристийна Кюбарсепп. ”Большую опасность представляет и весенняя миграция к водоемам с целью размножения, т.к. пути миграции пересекают шоссе и дороги с оживленным движением. Ученые подсчитали, что если по дороге в час проезжают 60 машин, то 95% мигрирующих лягушек погибают. На фоне этого особенно драматично, что лишь 1% головастиков превращается в способных к размножению особей. В Эстонии в эти дни жаб и лягушек вдоль опасных отрезков дорог спасают волонтеры”, — рассказала Кюбарсепп.
В этом году в Таллиннском зоопарке в честь лягушек прозвучат стихи собственного сочинения, написанные в рамках конкурса Фонда природы Эстонии ”Прыгающая лягушка”. Жюри отметит призами все полюбившиеся работы. Всего на конкурс стихов поступило более 800 стихотворений. Жюри оценивало работы в трех возрастных группах, призы решено было выдать авторам 18 стихотворений. Почитать стихи можно здесь, а также на странице лягушек в Facebook.
По словам членов жюри, оценивать было крайне сложно, так как на конкурс поступило много прекрасных работ. В фокусе творчества поэтов была миграция земноводных, а также непростые отношения между журавлями и лягушками. ”Отрадно, что земноводные вдохновляют так много людей на творчество!” — сказала член жюри Кристийна Кюбарсепп. Фонд природы Эстонии выражает благодарность и всем наставникам поэтов. В жюри вошли Контра, Юхан Пюттсепп и Рейн Эйнасто.
Международный день лягушки (Save the Frogs Day) — это крупнейший ориентированный на природное образование международный день, посвященный защите земноводных. Впервые этот праздник был провозглашен одиннадцать лет назад, чтобы обратить внимание людей на все ухудшающееся положение земноводных в мире. В этом году запланировано более 50 мероприятий в 23 странах. В Эстонии День лягушки отмечают шестой год подряд.