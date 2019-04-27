Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечают День лягушки

В Таллинском зоопарке по случаю Дня лягушки больших и маленьких друзей жаб, тритонов и лягушек ждут интересные мероприятия на тему земноводных от Фонда природы Эстонии, а также информация о том, как можно защитить наших лягушек. Все желающие смогут смастерить себе лягушку из бумаги. В Тропическом домике расскажут и покажут живущих в зоопарке лягушек, а также то, как их обычно кормят. В этот день в зоопарке состоится и награждение победителей конкурса стихов ”Прыгающая лягушка”.

Тематические мероприятия пройдут с 11 до 14 часов. Подробнее читайте здесь. Для участия в мероприятиях о лягушках достаточно иметь при себе входной билет.

”В течение последних двух десятилетий в мире вымерло 168 видов земноводных, темп вымирания сверхвысокий. Все имеющиеся в Эстонии 11 видов земноводных взяты под охрану. Как у нас, так и в мире земноводным больше всего угрожает потеря привычных мест обитания”, — поясняет координатор проекта ”Спасение лягушек” Кристийна Кюбарсепп. ”Большую опасность представляет и весенняя миграция к водоемам с целью размножения, т.к. пути миграции пересекают шоссе и дороги с оживленным движением. Ученые подсчитали, что если по дороге в час проезжают 60 машин, то 95% мигрирующих лягушек погибают. На фоне этого особенно драматично, что лишь 1% головастиков превращается в способных к размножению особей. В Эстонии в эти дни жаб и лягушек вдоль опасных отрезков дорог спасают волонтеры”, — рассказала Кюбарсепп.