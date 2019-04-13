Сегодня в Таллинне состоится всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”

Таллинн завоевал в этом году статус столицы Тотального диктанта, акция пройдет с особым размахом: мы станем главной площадкой в мире и примем автора текста — Павла Басинского, который зачитает текст диктанта. Впрочем, участников ждет еще один подарок — приезд известного актера Кирилла Кяро.

На другой площадке текст зачитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Ранее диктант в Таллинне зачитывали известные артисты Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник, Виктор Сухоруков и Дима Билан.

Вот уже три года подряд (2016, 2017, 2018) Таллинн становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 — 2300 человек, в 2017 году — 3000 человек; в 2016 году — 2300.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.