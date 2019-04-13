Сегодня в Таллинне состоится всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”(1)
Сегодня, 13 апреля, состоится всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”.
Сегодня, 13 апреля, состоится всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”.
Таллинн завоевал в этом году статус столицы Тотального диктанта, акция пройдет с особым размахом: мы станем главной площадкой в мире и примем автора текста — Павла Басинского, который зачитает текст диктанта. Впрочем, участников ждет еще один подарок — приезд известного актера Кирилла Кяро.
На другой площадке текст зачитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Ранее диктант в Таллинне зачитывали известные артисты Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник, Виктор Сухоруков и Дима Билан.
Вот уже три года подряд (2016, 2017, 2018) Таллинн становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 — 2300 человек, в 2017 году — 3000 человек; в 2016 году — 2300.
Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.