Сегодня в Таллинне почтят память жертв Холокоста

На церемонии с речами выступят министр образования и науки Майлис Репс, председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон и глава дипломатического корпуса и посол Бразилии Роберто Колин. Также с обращением выступит посол Израиля Дов Сегев-Стейнберг. Молитву прочтет главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

В 14.30 в Центре еврейской общины (Кару 16, Таллинн) будут вручены награды лучшим участникам конкурса сочинений "Клоога и Аушвиц 75 — как это касается меня сегодня". Также откроется выставка, подготовленная совместно Еврейской общиной Эстонии и посольством Румынии "Фото еврейского Бухареста".

Завтра, 28 января в 16.00 в музее Vabamu состоится презентация книги Ирины Стельмах "Строить страну. Сионизм в Эстонской Республике (1918-1940)". В 17.30 состоится экскурсия историка и научного сотрудника Эстонского института исторической памяти Олева Лийвика. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте музея Vabamu.

В Эстонии Международный день памяти жертв холокоста отмечается с 2003 года. Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Аушвица, организует министерство образования и науки совместно с Еврейской общиной Эстонии, делегацией Международного альянса в память о Холокосте и Эстонским институтом исторической памяти.