Сегодня в Таллинне открывается первый outlet эстонского искусства

Впервые действующая в формате outlet распродажа работ эстонских художников стремится укоренить и популяризовать привычку покупать произведения искусства.

”В outlet можно найти эскизы больших работ наших художников, яркие рисунки и наброски, опережающие свое время работы и забытые в углу ателье картины. Представлено также много работ, отлично подходящих для детской комнаты”, — описал владелец Kunstiruum Эдвард Кёстер.

В рамках проходящего с пятницы по воскресенье outlet цены на работы художников будут ниже, чем обычно: в диапазоне от 50 до 2000 евро.

Среди прочих представлены, например, работы Уно и Мари Роозвальт, Регины Лукк-Тоомпере, Laurentsius, Валерия Виноградова, Лийсы Круусмяги, Marco, Тоомаса Куузинга, Анны Литвиновой, Наймы Нейдре, Ало Валге, Сергея Инкатова, Хельги Марет Олвет, Кристьяна Юусу. Кристьян Юусу обещал работать прямо на месте.

Открытый в марте Kunstiruum — место встреч профессиональных художников, покупателей, а также всех любителей искусства. Kunstiruum в T1 Mall of Tallinn открыт ежедневно с 12:00 до 20:00.