Сегодня в Таллинне начинается ремонт улицы Роозикрантси

”На улице Роозикрантси от бульвара Каарли до Пярнуского шоссе будет обновлено покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, приведены в порядок бордюры, упорядочено движение, а также создана новая ливневая канализация для отвода осадков. Первый этап работ затронет участок от бульвара Каарли до дома по адресу Роозикрантси 10а”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В результате ремонтных работ движение в этом районе будет временно ограничено, а улица закрыта для движения. Местным жителям будет обеспечен доступ домой. Если возникнет необходимость временно ограничить доступ домой, то об этом сначала договорятся с владельцем здания.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства проектную документацию подготовила фирма Reaalprojekt OÜ. Работы проводит фирма InfraRoad OÜ. Кроме дорожных работ при финансировании AS Tallinna Vesi будут реконструированы канализационные трубы. Общая стоимость работ — 707 000 евро. Из них 237 000 в качестве софинансирования выделит AS Tallinna Vesi. Работы планируется завершить к 30 августа.

”Просим участников движения следовать временным дорожным знакам и отнестись к ремонту с пониманием. Приносим извинения за временные неудобства”, — добавила Аус.

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