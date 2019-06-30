Сегодня в Таллинн прибывают участники праздника танца: движение будет оживленней обычного

Помимо местных хоров и танцевальных коллективов в празднике также принимают участие более полусотни иностранных коллективов. Хоры приедут, как и соседних стран, так и из более далеких стран, таких как США, Канада, Австралия и Япония. Среди иностранных коллективов, которые участвуют в празднике танца, будет, например, один танцевальный коллектив из Австралии, Бельгии, Ирландии и Люксембурга.

”Мы полностью готовы к юбилейному празднику, и в течение недели в ходе последних общих репетиций нужно еще отшлифовать последние детали. Эта неделя будет особенной как для организаторов, так и для всех выступающих, которые в течение нескольких лет работали и старались, и теперь наступит кульминационный момент, когда певцы, танцоры и музыканты разделят с каждым из нас то, что они так долго разучивали”, в один голос заверили главный дирижер праздника песни Пеэтер Перенс, главный постановщик праздника танца Вайке Раясте и творческий руководитель праздника народной музыки Юхан Уппин.

В предпраздничные дни и во время праздника на улицах города также усилены силы полиции, так как большое скопление народа существенно повлияет на организацию движения в Таллинне. Все участники движения должны заранее учесть, что в первую неделю июля временно будет реорганизовано движение и ограничена парковка. Для того чтобы все участники праздника после концертов безопасно добрались домой, следует учитывать, что ограничения движения будут действовать и после окончания концертов праздника песни и танца. ”Каждый участник праздника может сам многое сделать для того, чтобы праздник был безопасным. В местах скопления людей нужно считаться с другими и быть внимательным”, подчеркнул руководитель полицейского участка Центральной части города Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.

Особенно внимательными нужно быть в отношении молодежи и детей, и в первую очередь на пешеходных переходах и около школ, где ночуют участники праздника песни и танца. В субботу, 6 июля, торжественное шествие, которое начнется в 13:00, существенно ограничит движение в центре города и по Пирита теэ, в связи с чем все водители в этот период должны соблюдать установленные временные ограничения и выбирать альтернативные пути проезда. В торжественном шествии примут участие более 45 000 участников праздника.

Весь 2019 год в Эстонии проходит под знаком ”Празднику песни 150. Юбилейный год эстонской песни и танца”, и главным событием этого года станет проходящий на Таллиннском певческом поле и стадионе Kalev 4-7 июля 2019 года XXVII Праздник песни и XX Праздник танца ”Моя любовь”, и предшествующее этому шествие праздничного огня по всей Эстонии.

Программа XXVII Праздника песни и XX Праздника танца ”Моя любовь”:

Праздничный огонь 1.06 (Тарту) — 3.07 (Таллинн)

1-ое представление праздника танца в четверг, 4 июля в 19:00 часов (продолжительность ориентировочно 2 ч 15 мин)

2-ое представление праздника танца в пятницу, 5 июля в 11:00 часов (продолжительность ориентировочно 2 ч 15 мин)

3-е представление праздника танца в пятницу, 5 июля в 18:00 часов (продолжительность ориентировочно 2 ч 15 мин)

Концерт ”Ночь каннелей” в четверг, 4 июля в 21:00

Праздник народной музыки в пятницу, 5 июля в 14:00 часов

Торжественное шествие в субботу, 6 июля с 13:00 до 18:00 часов

Концерт-открытие праздника песни ”Учителю” в субботу, 6 июля в 19:00 часов (окончание ориентировочно в 23:00)

Праздник песни в воскресенье, 7 июля в 14:00 часов (окончание ориентировочно в 21:00)