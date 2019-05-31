Сегодня в столице в рамках Дней Старого города пройдет турнир майского графа

«Уже много лет в рамках Дней Старого города проходит турнир майского графа и соревнования по стрельбе по чучелу попугая. Очередной турнир пройдет уже сегодня вечером около бастиона Вяйке Раннавярав. В зрелищном историческом соревновании будет выявлен лучший всадник, который и получит титул майского графа», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Зрелищное представление MTÜ Ajateater начнется на Ратушной площади, где в 18.30 соберутся всадники и лучники в средневековых доспехах. По словам главного организатора Дней Старого города Анне Вельт, на площади также соберутся шуты, герольды и бургомистры, которые все вместе проследуют единой колонной к бастиону. У бастиона, кроме майского графа, будет также определен самый меткий лучник, показавший лучший результат в стрельбе по чучелу попугая.

Кроме этого, свое мастерство владения мечами продемонстрируют рыцари, которые готовятся к завтрашнему турниру Old Tallinn Cup. Средневековое настроение поможет создать тематическая музыка, еда и напитки.