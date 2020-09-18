Сегодня в полночь начнется Всемирный день чистоты под патронажем Эстонии

В пресс-центре в Таллинне будут в несколько смен работать примерно 50 человек, а с утра субботы на исходе каждого часа в социальных сетях Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) будет выходить передача на английском языке, вести которую будет телеведущий ирландского национального телевидения и радиоканала BBC Worldwide Колин Флинн. Несколько десятков волонтеров будут поддерживать штаб из дома посредством электронных средств связи.

”Окончательное решение проводить Всемирный день чистоты в этом году было принято всего несколько месяцев назад, когда участвующие в прошлогодней акции страны пришли к выводу, что мир нуждается во Всемирном дне чистоты и в этот непростой год”, — говорит президент некоммерческой организации Let’s Do it World Хейди Солба. ”Для того, чтобы справиться с препятствиями и возможным ухудшением ситуации, мы сверхбыстро разработали разные форматы для проведения уборок. Мы решили, что в дополнение к групповым уборкам, мы будем призывать выходить на уборку и поодиночке, например, во время пробежки, а многие международные предприятия отдали предпочтение и вовсе электронной уборке”, — поясняет Солба.

Исполнительный директор некоммерческой организации Let’s Do it World Aннели Охвриль считает, что в этом году следует обращать еще больше внимания на благополучие участников уборки. ”Мы постарались довести до сведения участников уборок, что необходимо следовать правилам социальной дистанции. В общественных местах необходимо носить маску и перчатку. Кроме этого, следует ознакомиться и следовать правилам и инструкциям Департамента здоровья и местных самоуправлений. Покажем миру, что мы вместе, даже если правила проведения уборки стали строже, чем когда-либо”, — призывает Охвриль. Также она выражает радость от того, что проходящие водиночку уборки для людей не чужды. ”Особенно хорошо для этого подходит сбор окурков, на которых сегодня фокусируются участники Всемирного дня чистоты во всем мире”.

Руководитель уборки в Эстонии Mарт Нормет прогнозирует, что в Эстонии в этом году в уборке будет участвовать рекордное количество участников. ”Нас необычайно радует высокий интерес к мероприятию школьников и воспитанников детских садов. Это дарит надежду”, — говорит Нормет.