Сегодня в общественном транспорте Таллинна пассажиров ожидают сюрпризы

С 24 по 26 декабря общественный транспорт ходит по воскресному расписанию. Автобусные линии 23, 34A и 57 будут обслуживать только большие автобусы, чтобы желающим посетить кладбища было удобнее добираться.

Также сегодня в Таллинне работают Рождественский трамвай и троллейбус, в которых детей встречают гномики и Дед Мороз.

Сегодня праздничный трамвай в 11 часов отправится из Тонди в Кадриорг, в 11.20 — из Кадриорга в Копли, оттуда в 11.55 — в аэропорт, откуда в 12.40 возьмет курс на Тонди.

Праздничный троллейбус отправится в путь в 11 часов от "Каубамая" и направится в Мустамяэ, в 11.45 отправится в обратный путь, повторит поездку в 12.20 от "Каубамая" в Мустамяэ, в 13.00 начнет путь к ”Каубамая” и завершит маршрут поездкой до депо — то есть до остановки Лилле, которая начнется у "Каубамая" в 13.30. Пассажиров ожидают сюрпризы.