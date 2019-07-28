Сегодня в Муствеэ был установлен температурный рекорд лета

Синоптик эстонской метеослужбы рассказал Delfi, что сегодня был самый теплый день этого лета. Самая высокая температура была зафиксирована в Муствеэ, где столбик термометра показал ровно 33 градуса.
В Йыгева воздух прогрелся до 32,7 градусов. В других городах Эстонии температура достигала 31-32 градусов. К вечеру температура стала спадать и уже никаких рекордов сегодня не будет. Впрочем, и на следующей неделе синоптики прогнозируют снижение температуры.
Температурный рекорд в Эстонии был зафиксирован в 1992 году в Выру, тогда столбик термометра показал 35,6 градусов.
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