Сегодня в Муствеэ был установлен температурный рекорд лета

В Йыгева воздух прогрелся до 32,7 градусов. В других городах Эстонии температура достигала 31-32 градусов. К вечеру температура стала спадать и уже никаких рекордов сегодня не будет. Впрочем, и на следующей неделе синоптики прогнозируют снижение температуры.

Температурный рекорд в Эстонии был зафиксирован в 1992 году в Выру, тогда столбик термометра показал 35,6 градусов.