28.07.2019, 19:31

Сегодня в Муствеэ был установлен температурный рекорд лета

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rus.delfi.ee
EST 39
Муствеэ.Вид из здания порта. Фото: Елена Цыганова
Foto: Lena Tsõganova

Синоптик эстонской метеослужбы рассказал Delfi, что сегодня был самый теплый день этого лета. Самая высокая температура была зафиксирована в Муствеэ, где столбик термометра показал ровно 33 градуса.

В Йыгева воздух прогрелся до 32,7 градусов. В других городах Эстонии температура достигала 31-32 градусов. К вечеру температура стала спадать и уже никаких рекордов сегодня не будет. Впрочем, и на следующей неделе синоптики прогнозируют снижение температуры.

Температурный рекорд в Эстонии был зафиксирован в 1992 году в Выру, тогда столбик термометра показал 35,6 градусов.

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