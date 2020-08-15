Сегодня в Мустамяэ состоится День леса для всей семьи!

День леса для всей семьи дает возможность всем желающим пополнить свои знания о лесе и получить представление о повседневной жизни лесовиков. Вы сможете познакомиться с мощной лесной техникой, принять участие в мастер-классах и семинарах, а также обменяться мыслями с экспертами-лесоводами. Также будет объявлен лучший лесохозяйственник 2020 года, и силами померятся лучшие спортсмены-лесорубы Эстонии.

В связи с ускоряющимися процессами урбанизации люди отдалились от сельской жизни. Однако у многих из них сохранилось все-таки желание ходить в лес и быть в курсе того, что с ним связано. К сожалению, постоянная нехватка времени делает это сложным. Председатель правления Союза частных лесов Эстонии Андо Ээлмаа, подчеркнул, что несмотря на то, что древесина во многих сферах деятельности ценится как экологически чистый материал, люди начинают утрачивать понимание того, откуда она берется. ”Сегодня в парке Мянни есть хорошая возможность познакомиться с тем, как в эстонских лесах ведется хозяйственная деятельность и осуществляется уход за лесом. Проведение мероприятия в городской среде предлагает превосходные возможности освежить свои знания о лесоводстве также людям с быстрым темпом жизни”, — сказал Ээлмаа.

Организатор соревнования по спортивной валке леса Март Келк добавил, что эстонцы — лесной народ, и наши лесорубы всегда отличались высоким мастерством. ”В ходе соревнования по спортивной валке леса мы испытаем спортивную форму и навыки повседневной работы лесовиков. Это очень захватывающее и зрелищное состязание, в нем важны как скорость, точность, так и ловкость спортсмена.

На состоявшихся в июне кубковых соревнованиях первое место занял Сулев Тооминг, набравший 1656 баллов, которому совсем немного уступил Ральф Эльфенбейн (1638 баллов). ”За такие суммы баллов даже на чемпионате мира присуждаются медали, и субботние соревнования обещают быть крайне интересными”, — сказал Келк. Следует отметить и то, что в соревнованиях принимают участие очень сильные женщины–лесорубы, между которыми также существует острая конкуренция. На этот раз в стартовом списке — 28 спортсменов, из которых награды получат десять лучших.