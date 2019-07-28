Сегодня в Ласнамяэ пройдет Фестиваль пирогов
В воскресенье, 28 июля, в Ласнамяэ пройдет второй по счету Фестиваль пирогов, участие в котором примут как любители, так и профессионалы.
В воскресенье, 28 июля, в Ласнамяэ пройдет второй по счету Фестиваль пирогов, участие в котором примут как любители, так и профессионалы.
С 12 до 18 часов участники фестиваля продемонстрируют горожанам в ласнамяэском парке Паэ свое кулинарное мастерство, представив на суд публики оригинальные рецепты сладкой и совсем не сладкой выпечки. Также у гостей праздника будет возможность ознакомится с культурно-гастрономическим разнообразием района — на фестивале можно будет попробовать национальные блюда разных народов мира.
В течение всего дня будет проходить народное голосование, которое позволит выявить лучший пирог Ласнамяэ, а в конце мероприятия победителя будут ждать ценные призы от организаторов.
Помимо четырех с лишним десятков ”вкусных” площадок, фестиваль предложит гостям развлекательную программу и обучающие мастер-классы. В 15.00 ребята из Ласнамяэского молодежного центра пригласят желающих принять участие в соревнованиях по подтягиванию и отжиманию, а некоммерческая организация ”Ласнаидея” проведёт увлекательную квест-игру по микрорайону Паэ.
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