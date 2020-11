Сегодня в кладбищенских парках Пыхья-Таллинна зажгут 1000 свечей

За годы сложилась традиция, что управа Пыхья-Таллинна организовывала концерт ко Дню поминовения усопших. В последние годы концерт проходил в уютной церкви Каламая. В этом году из-за опасности распространения вируса концерта в церкви не будет, вместо него будет создана особенная атмосфера в парке кладбища Копли и в парке кладбища Каламая.

По случаю Дня поминовения усопших в Пыхья-Таллинне раньше тоже зажигали свечи, но не в таком объеме. „Несколько лет назад День поминовения усопших отмечали в колокольне парка кладбища Каламая, тогда парк украсили и свечами. Конечно, в этом году стоит прогуляться возле колокольни, так как вместе с культурным центром ”Сальме” мы украсим и ее”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

”Сейчас надо соблюдать физическую дистанцию. Но в душе мы можем быть близки. В темный вечер при свечах нас объединяет родство душ, потому что мы все дети одного Создателя. В День поминовения усопших мы с благодарностью думаем о тех, кто ушел до нас. От наших выборов зависит, каким будет наше будущее. Держимся друг друга”, — сказал пастор церкви Калью Тармо Лиге и процитировал стихотворение Оття Ардера: „Elas kord üks küünal. Kui pimedus lähenes, süüdati see küünal ja pimedus vähenes. Nii on küünlad tehtud, et elavad põledes, käsikäes elu ja surm on küünalde tuledes. Elas kord üks küünal ja põledes lühenes. Ära põles küünal, kuid pimedus vähenes”.

(„Жила-была одна свеча. Когда темнота приближалась, эту свечу зажигали, и темнота уменьшалась. Так свечи созданы, что живут горя, жизнь и смерть рука об руку в огне свечи. Жила-была одна свеча и, горя, уменьшалась. Свеча сгорала, но тьма уменьшалась”).