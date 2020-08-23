Сегодня в Эстонии вспоминают жертв тоталитарных режимов

Сегодня 81 год назад был подписан пакт Молотова-Риббентропа с прилагавшимся секретным протоколом, который создал предпосылки для оккупации коммунистическим СССР и национал-социалистической Германией независимых государств. Этот сговор запустил цепь событий, в ходе которых в войне и идеологически мотивированных репрессиях погибли десятки миллионов человек.

12:00-12:50 пройдет памятная церемония. С речью выступят президент республики Керсти Кальюлайд, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, министр юстиции Райво Аэг, представитель общества репрессированных Мементо Пеэп Варью и председатель правления Эстонского союза ученических представительств Маркус Эхасоо. Участие примет и дипломатический корпус. Также состоится молебен и у каждого будет возможность возложить к мемориалу цветы или венок.

12:55-13:30 состоится концерт памяти. Признанный эстонский камерный хор Collegium Musicale во главе с дирижером Эндриком Юксвяравом выступит вместе с солистом и скрипачом Маарьей Нуут.

До начала церемонии, в 11:50, министр обороны Юри Луйк возложит венок к офицерской стене памяти в приморской части мемориала, а после концерта в саду мемориала будет посажена яблоня.

Каждый год в коридоре памяти открывают таблички с именами погибших жертв коммунизма, чья судьба прояснилась уже после открытия мемориала в 2018 году. Новые именные таблички будут открыты в 11:15.

”Научная работа по установлению обстоятельств репрессирования жителей Эстонии будет продолжаться еще много лет, потому как советский террор был крайне масштабным. Обстоятельства гибели тысяч жителей Эстонии до сих пор неизвестны. 23 августа будут открыты таблички с именами 350 погибших жертв коммунистического режима. Судьбы этих людей прояснились уже после открытия мемориала”, — сказал член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев.

”Жители Эстонии дорожат памятью о своих репрессированных родственниках, именно благодаря вкладу членов семей мы имеем возможность постоянно обновлять электронный мемориал и добавлять таблички с именами”, — добавил он.