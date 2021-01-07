Сегодня в Эстонии отмечают общенациональный день шахмат

Сегодня мы отмечаем в Эстонии общенациональный день шахмат. ”Чтобы запечатлеть это событие, надо найти любителя шахмат, сыграть с ним партию и запечатлеть игру на фото”, — пояснил организатор кампании, шахматный энтузиаст Хейно Лайапеа. Ожидаются и все фото, сделанные в этот день во время игры с самим собой или с компьютером.

Пять лет назад, в 100-летие со дня рождения Пауля Кереса, МЭН призвал людей сделать то же самое. В фотохранилище Музея эстонского народа поступило 184 фото со всех уголков Эстонии, а некоторые даже из-за рубежа. На фото были запечатлены охваченные азартом игры соседи, дети, семьи, дедушки, обучающие внуков первым ходам.

Фото игры в шахматы следует сделать именно 7 января, а загрузить их в фотохранилище МЭН можно до 1 апреля. Обязательно стоит проверить в фотохранилище установленные араметры фото и условия их загрузки. Если случится, что сегодня нет времени, чтобы сделать фото, можно присылать и те фото, которые сделаны позднее.

Лучшие и особенные моменты шахматной игры жюри выберет в течение апреля месяца. Призы подготовили Эстонский союз шахмат, МЭН, ЭОК, Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство сельской жизни, училище обслуживания и экономики землепользования в Олуствере.

Фотокампанию ”Играй в шахматы с соседом” помогает провести Эстонский союз шахмат, Эстонский союз поддержки шахмат, газета Eesti Maleelu.

Автор приложенного фото ”Шахматы снежных королев” Лилиан Лукка.