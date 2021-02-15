Сегодня в Эстонии начинается вакцинация учителей от коронавируса

В Министерстве социальных дел сообщили, что вакцинация будет проходить по-разному в зависимости от региона. Организацией вакцинации учителей будут заниматься больницы, а в некоторых случаях — центры семейных врачей, поскольку у них есть доступ к инфосистеме здравоохранения и возможность регистрации вакцинируемых.

В самоуправлениях с большим количеством учителей, таких как Таллинн, вакцинация также будет проводиться непосредственно в школах.

Часть необходимой вакцины была распределена уже на прошлой неделе. Вице-канцлер министерства Марис Йессе отметила, что в Эстонии на данный момент нет достаточного количества вакцины для иммунизации всех работников образования, и для их вакцинации потребуется более одного месяца.

Вакцинация начнется с учителей и других работников общеобразовательных школ, которые до 14 февраля должны были прислать списки сотрудников, желающих привиться от коронавируса. Министерство образования получило такие списки от 85% школ. Всего в списках около 15 000 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!