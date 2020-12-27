Сегодня в Эстонии начинается вакцинация против COVID-19

Вакцинация против COVID-19 является добровольной, в 2021 году прививка будет всем делаться бесплатно.

Сначала возможность вакцинироваться будет у работников системы здравоохранения, социальной помощи и жителей, входящих в группы риска (в первую очередь — люди в возрасте свыше 70 лет, страдающие определенными болезнями). По мере поступления достаточного количества вакцины, вакцинацию смогут пройти и все остальные.

У Эстонии к настоящему времени заключены предварительные договоры на поставку вакцины со следующими производителями AstraZeneca (660 000 доз), Jannsen Pharmaceutica NV (300 000), Pfizer/BioNTech (300 000), Curevac (330 000) и Moderna (117 000). У Европейского союза заключен договор с Sanofi, а также продолжаются переговоры с компанией Novavax.

В Ида-Вирумаа вакцинация сегодня будет проходить в Järve Tervisemaja (Кохтла-Ярве).

В Таллинне — в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Северо-Эстонской центральной больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице и центре семейных врачей Jürgenson (Мустамяэ).

В Тарту — в Университетском центре семейных врачей.