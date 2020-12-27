Сегодня в Эстонии начинается вакцинация против COVID-19

Сегодня, 27 декабря, в Эстонии начинается вакцинация против коронавируса. Первыми будут привиты работники центров семейных врачей, больниц, бригад скорой помощи в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту. На следующей неделе постепенно вакцинация охватит всю Эстонию.
Вакцинация против COVID-19 является добровольной, в 2021 году прививка будет всем делаться бесплатно.
Сначала возможность вакцинироваться будет у работников системы здравоохранения, социальной помощи и жителей, входящих в группы риска (в первую очередь — люди в возрасте свыше 70 лет, страдающие определенными болезнями). По мере поступления достаточного количества вакцины, вакцинацию смогут пройти и все остальные.
У Эстонии к настоящему времени заключены предварительные договоры на поставку вакцины со следующими производителями AstraZeneca (660 000 доз), Jannsen Pharmaceutica NV (300 000), Pfizer/BioNTech (300 000), Curevac (330 000) и Moderna (117 000). У Европейского союза заключен договор с Sanofi, а также продолжаются переговоры с компанией Novavax.
В Ида-Вирумаа вакцинация сегодня будет проходить в Järve Tervisemaja (Кохтла-Ярве).
В Таллинне — в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Северо-Эстонской центральной больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице и центре семейных врачей Jürgenson (Мустамяэ).
В Тарту — в Университетском центре семейных врачей.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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