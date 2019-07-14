14.07.2019, 19:00

Сегодня в центре Таллинна проходят массовые съемки. Кто и что еще снимает?

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Сегодня в центре Таллинна проходят массовые съемки. Кто и что еще снимает?
Delfi

Сегодня вечером на расположенной во внутреннем дворе редакции Delfi парковке прошли таинственные съемки. Около полусотни человек были задействованы в съемочном процессе.

Однако среди видеокамер не было голливудских IMAX.

Как стало известно изданию Kroonika, во дворе бизнес-центра Pro Kapital проходили съемки рекламного ролика Volkswagen.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: