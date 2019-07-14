Сегодня в центре Таллинна проходят массовые съемки. Кто и что еще снимает?

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Delfi

Сегодня вечером на расположенной во внутреннем дворе редакции Delfi парковке прошли таинственные съемки. Около полусотни человек были задействованы в съемочном процессе.