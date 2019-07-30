Сегодня в центре города начинаются съемки шпионского фильма, они создадут помехи движению

Съемки, которые могут вызвать перекрытие улиц и тротуаров минут на пять, начнутся во вторник, 30 июля. С 7 до 8 часов этого дня они возможны на улице Адамсона и с 6 до 17 часов — на улице Фальги.

В среду, 31 июля, с 5 до 7 часов утра съемки будут происходить на Пярнуском шоссе — на отрезке от улицы Сакала до улицы Роозикрантси, с 8.30 до 16 часов — на улице Харидузе, бульваре Тоом, улицах Эндла и Тынисмяги.

В четверг, 1 августа, камеры будут установлены с 5 до 7 часов утра на участке Пярнуского шоссе между улицами Сакала и Тынисмяги и на улице Сакала, с 7 до 12 часов — на улице Роозикрантси и с 13.30 до 15 часов — на улице Тынисмяги.

В пятницу, 2 июля, временно будет перекрыт бульвар Каарли.

Из-за кратковременных простоев возможно в эти дни отклонение движения общественного транспорта от установленных расписаний.