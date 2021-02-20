Сегодня в больнице Пярну вакцинацию прошли 250 человек

В субботу в Пярнуской больнице были вакцинированы 250 человек, 156 из которых — учителя города и уезда.
Несмотря на то, что вакцинация школьных учителей уже вовсю идет в разных городах Эстонии, в Пярну первую дозу вакцины преподаватели местных школ получили только сегодня.
Кроме того, сегодня же 90 человек получили в Пярнуской больнице вторую дозу вакцины. Член группы вакцинации Елена Лаанеметс сообщила, что вторую прививку сделали стоматологам и части работников Пярнуской больницы.
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