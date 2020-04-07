Сегодня в аптеках Benu начали поступать в продажу защитные маски. Их хватит всем!

По словам финансового руководителя Benu Apteek, провизора Кайди Кельт, поступающая в аптеки Эстонии партия долгожданных защитных масок так велика, что, при их разумном приобретении, она покроет все потребности эстоноземельцев до конца чрезвычайного положения.

”Речь идет о критически важном сейчас товаре. Имея цель сделать маски доступными для как можно большего числа соотечественников, мы распределили маски в упаковки по 10 шт, чтобы была возможность купить их небольшим количеством. Если человек сейчас остается дома с семьей и он не планирует в ближайшее время посещать места, где могут быть скопления людей, то ему и нет необходимости сразу же бежать в аптеку за масками, но это можно сделать именно тогда, когда возникнет реальная необходимость”, — сказала Кельт. ”Если же посещение аптеки нельзя исключить, то в аптеке необходимо сохранять расстояние в 2 метра с другими посетителями”, — пояснила Кельт и ободряет тем, что и это количество масок, которое сейчас поступает в аптеки, не является последним.

По словам Кельт, не стоит забывать, что использование маски не дает 100-процентной защиты от заражения коронавирусом (SARS-CoV-2).

”Маски, поступившие в аптеки — это гигиенический товар, который предлагает достаточную защиту, чтобы помочь избежать заражения, но все же лучшая защита от распространяющегося вируса — это оставаться дома. Если же у кого есть необходимость посещать публичные места, то в любом случае стоит носить защитные маски, следуя рекомендациям по их применению. В общем случае у продаваемых в аптеках масок максимальный срок использования составляет 3 часа. После смены маски необходимо тщательно помыть руки”, — подчеркивает провизор Кельт.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!