СЕГОДНЯ В 10:15 | Delfi, Керсти Кальюлайд и популярные музыканты представляют онлайн-концерт "Эстония благодарит героев"

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Delfi

Delfi, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и десятки эстонских музыкантов собрались вместе, чтобы выразить благодарность всем тем, кто во время вызванног окоронавирусом кризиса продолжает работать, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности.