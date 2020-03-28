СЕГОДНЯ В 10:15 | Delfi, Керсти Кальюлайд и популярные музыканты представляют онлайн-концерт "Эстония благодарит героев"(12)
Delfi, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и десятки эстонских музыкантов собрались вместе, чтобы выразить благодарность всем тем, кто во время вызванног окоронавирусом кризиса продолжает работать, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности.
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