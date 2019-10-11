Сегодня стартует неделя взрослого учащегося: в программе множество мероприятий

Сегодня начинается уже 22-я неделя взрослого учащегося, которую откроет общегосударственное мероприятие ”Урок”. В рамках ”Урока” все желающие могут отметить на виртуальной карте, то, что сегодня в течение часа они занимались изучением чего-то нового. Цель мероприятия — поделиться идеями и подчеркнуть важность обучения в течение всей жизни, сообщает Министерство образования и науки.
По словам руководителя отдела образования взрослых министерства Терье Хайдак, в современном мире взрослым в любом случае приходится учиться. ”Очень приятно отметить, что в Эстонии уже каждый пятый участвует в обучении в течение всей жизни, однако по сравнению со странами Северной Европы нам еще есть к чему стремиться. Мы все должны постоянно самосовершенствоваться, чтобы добиваться успеха на рынке труда и иметь возможность повышать качество собственной жизни”, — сказала Хайдак. Для участия в сегодняшнем ”Уроке” можно зарегистрироваться на странице ETKA Andras.
Неделя взрослого учащегося, которая пройдет с 11 по 18 октября — это серия мероприятий, нацеленных на популяризацию образования для взрослых и распространение информации о возможностях для обучения. В рамках ставшего уже традиционным начинания по всей стране пройдет множество мероприятий — лекции, мастерские, выставки, дни открытых дверей, семинары, экскурсии и т.д. Со списком мероприятий можно ознакомиться на странице ETKA Andras.
Также министерство образования и науки предлагает в профессиональных училищах по всей стране бесплатные курсы, которые предназначены в первую очередь для взрослых людей, не получивших профессионального образования или тех, чьи навыки устарели. Информацию о бесплатных курсах можно найти на странице министерства.
Неделя взрослого учащегося завершится торжественным мероприятием, которое состоится 1 ноября и на котором будут объявлены имена самых выдающихся взрослых учащихся и тематических начинаний со всей страны.
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