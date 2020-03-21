Сегодня состоится первое онлайн-занятие "Русский по субботам"
Ввиду чрезвычайного положения организаторам пришлось отменить проведение ”Тотального диктанта”, но русскоговорящим жителям столицы будет предложена возможность 4 апреля поучаствовать в специальном ”Таллиннском диктанте” на русском языке. Сегодня в 11:00 на портале Stolitsa.ee стартуют подготовительные курсы.
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