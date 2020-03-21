Сегодня состоится первое онлайн-занятие "Русский по субботам"

Курсы по подготовке к диктанту ”Русский по субботам” пользуются неизменной популярностью, поэтому желающим будет предложена возможность пройти их, но в виду ограничений, вызванных режимом чрезвычайного положения, не в аудитории Таллиннского университета, а прямо у себя дома. Онлайн-занятие проведет филолог Наталья Чуйкина. Начало занятия в 11:00.

Присоединиться к прямому эфиру ”Русского по субботам” можно будет на сайте Stolitsa.ee, также трансляция будет вестись через социальную сеть Facebook.

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