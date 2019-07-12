Сегодня состоится открытие парка Прийсле
Сегодня в 11 часов в Ласнамяэ состоится открытие второй части парка Прийсле — построена сцена, созданы условия для занятий спортом и отдыха.
Сегодня в 11 часов в Ласнамяэ состоится открытие второй части парка Прийсле — построена сцена, созданы условия для занятий спортом и отдыха.
Парк Прийсле занимает полтора гектара и расположен в непосредственной близости от детских садов Куристику и Ляэнемере.
Парк многофункционален — в нем есть и спортивные, и детские площадки, а также зоны для пикников, общественный огород, создано озеленение и установлены скамейки. Зимой в парке можно будет установить новогоднюю елку.
"Рад, что мы продолжаем развивать жилую среду в Ласнамяэ, делая ее все более разнообразной", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Первый этап строительства парка Прийсле начался в 2017 году, был завершен в июне 2018 года и обошелся в 300 000 евро. Были созданы подъездные дороги, освещение, места для парковки и трассы. Строительство второго этапа стоит 1 377 000 евро. Это крупнейшая ивнестиция Таллинна в парки.
Появлению парка содействовали Ласнамяэская районная управа, местные жители, НКО Ласнаидея, строитель первого этапа RTS Infraehitus OÜ, второго этапа — Tallinna Teede AS, спроектировало парк Kivisilla OÜ. Строительство завершилось раньше срока.
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