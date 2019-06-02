Сегодня с острова Муху начался маршрут огня юбилейного праздника

Зажженный вчера на восходе солнца в Тарту огонь XXVII Праздника песни и XX Праздника танца был доставлен сегодня в 10:00 на лодке Moonland в порт Куйвасту. Огонь пробудет в руках жителей острова два дня, затем двинется на Сааремаа и Хийумаа, потом в Ляэнемаа и дальше будет 33 дня двигаться от уезда к уезду, передаваться из рук в руки и пройдет через все уезды Эстонии, сказано в пресс-релизе.
Огонь юбилейного праздника доставили с материка на остров Муху главные руководители XXVII Праздника песни и XX Праздника танца Вайке Раясте и Пеэтер Перенс. В порту Куйвасту огонь встречали старейшины волостей Муху, Сааремаа и Рухну. ”Лодка, на которой доставили огонь, около тысячи лет была символом острова Муху на Вяйнамери. Старейшина волости Мухумаа Андре Ныу передал огонь юбилейного праздника далее в Рухну”, — подтвердила ответственная за движение праздничного огня на Сааремаа руководитель клуба Aste Трийно Лест.
Каждый уезд, принимая и храня у себя огонь, сможет показать свои культурно-исторические места, а также людей, которые оставили глубокий след в истории культуры. В общей сложности по маршруту огня в различных культурно-исторических местах будет сделано 450 остановок. ”Для жителей островов сильным носителем самобытности на протяжении веков были приходы, поэтому маршрут юбилейного огня пройдет через различные приходы, где носят народные костюмы этого прихода, исполняют свои песни и говорят на диалекте своего прихода”, — рассказала Трийно Лест.
В течение двух дней огонь будет двигаться по Сааремаа как на мотоцикле с коляской, конной упряжке, моторной лодке, самокате, велосипеде, так и, например, на эстонском электромобиле Nobe. К вечеру первого дня огонь будет доставлен на центральную площадь Куресааре, где при участии хоров и народных танцоров состоится концерт и пройдут народные гулянья. Ночью огонь будет стоять в здании Курессаареской ратуши, чтобы потом продолжить свой путь к порту Трийги, откуда в конце дня на пароме Hiiuingel он будет отправлен на остров Хийумааа.
По всему маршруту праздничный огонь также сопровождает команда технической поддержки из 28 человек, которую возглавляет Академический мужской хор Технического университета. В дорогу по практическим соображениям берут от четырех до пяти факелов, а также ветронепроницаемый газовый фонарь. ”Он необходим только потому, что с факелом не везде можно пройти, например, во внутренние помещения”, — уточнил представитель технической команды Яак Кортел. Для больших скоплений народа имеется также третья альтернатива — большая подставка для огня, работающая на газе, с которой огонь виден издалека. Также с этой подставки люди могут со своими приспособлениями взять с собой частичку праздничного огня.
Для передвижения огня также имеется интерактивная карта, для создания которой Сааремааская фирма NaviCup ранней весной проехала 4200 километров по маршруту следования огня, заезжая в каждый закоулок и уголок, для того чтобы карта была как можно точнее. Интерактивную карту можно посмотреть на сайте праздника песни и танца, а также в мобильном приложении, в котором, помимо всего прочего, можно также в реальном времени следить за движением огня. ”В зависимости от того, на каком средстве передвижения двигается в данный момент огонь, иконка на карте будет меняться”, — объяснил разработчик приложения из фирмы NaviCup Аско Беренс.
С практической стороны на карте можно также увидеть около 500 остановок огня и информацию о мероприятиях, которые там будут происходить.
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Шествие праздничного огня XXVII Праздника песни и XX Праздника танца ”Моя любовь” — это как увертюра к юбилейному празднику, который несет в себе традиции и мощь праздника песни и танца в каждый уголок Эстонии. В 2019 году традиции торжественного шествия огня исполняется 50 лет. Впервые шествие праздничного огня по всей Эстонии состоялось в 1969 году в честь столетнего юбилея праздника песни. В Таллинн, на стадион "Калев", огонь прибудет к вечеру 4 июля, к первому представлению праздника танца. На маяке Певческого поля праздничный огонь будет зажжен 6 июля вечером после торжественного шествия участников праздника.