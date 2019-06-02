Сегодня с острова Муху начался маршрут огня юбилейного праздника

В течение двух дней огонь будет двигаться по Сааремаа как на мотоцикле с коляской, конной упряжке, моторной лодке, самокате, велосипеде, так и, например, на эстонском электромобиле Nobe. К вечеру первого дня огонь будет доставлен на центральную площадь Куресааре, где при участии хоров и народных танцоров состоится концерт и пройдут народные гулянья. Ночью огонь будет стоять в здании Курессаареской ратуши, чтобы потом продолжить свой путь к порту Трийги, откуда в конце дня на пароме Hiiuingel он будет отправлен на остров Хийумааа.

По всему маршруту праздничный огонь также сопровождает команда технической поддержки из 28 человек, которую возглавляет Академический мужской хор Технического университета. В дорогу по практическим соображениям берут от четырех до пяти факелов, а также ветронепроницаемый газовый фонарь. ”Он необходим только потому, что с факелом не везде можно пройти, например, во внутренние помещения”, — уточнил представитель технической команды Яак Кортел. Для больших скоплений народа имеется также третья альтернатива — большая подставка для огня, работающая на газе, с которой огонь виден издалека. Также с этой подставки люди могут со своими приспособлениями взять с собой частичку праздничного огня.

Для передвижения огня также имеется интерактивная карта, для создания которой Сааремааская фирма NaviCup ранней весной проехала 4200 километров по маршруту следования огня, заезжая в каждый закоулок и уголок, для того чтобы карта была как можно точнее. Интерактивную карту можно посмотреть на сайте праздника песни и танца, а также в мобильном приложении, в котором, помимо всего прочего, можно также в реальном времени следить за движением огня. ”В зависимости от того, на каком средстве передвижения двигается в данный момент огонь, иконка на карте будет меняться”, — объяснил разработчик приложения из фирмы NaviCup Аско Беренс.

С практической стороны на карте можно также увидеть около 500 остановок огня и информацию о мероприятиях, которые там будут происходить.

Шествие праздничного огня XXVII Праздника песни и XX Праздника танца ”Моя любовь” — это как увертюра к юбилейному празднику, который несет в себе традиции и мощь праздника песни и танца в каждый уголок Эстонии. В 2019 году традиции торжественного шествия огня исполняется 50 лет. Впервые шествие праздничного огня по всей Эстонии состоялось в 1969 году в честь столетнего юбилея праздника песни. В Таллинн, на стадион "Калев", огонь прибудет к вечеру 4 июля, к первому представлению праздника танца. На маяке Певческого поля праздничный огонь будет зажжен 6 июля вечером после торжественного шествия участников праздника.