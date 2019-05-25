Сегодня! Рийгикогу празднует свое столетие и приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей Рийгикогу начнется с приветственного концерта смешанного хора HUIK! с балкона замка Тоомпеа. Во дворе замка гостей поприветствует спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.

В кабинетах фракций можно встретиться и поговорить с депутатами. На инфочасе во второй половине дня все желающие смогут задать вопросы премьер-министру Юри Ратасу, министру внутренних дел Марту Хельме и министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу.

В кафе пройдет обсуждение, в котором примут участие впервые избранные в Рийгикогу Кайдо Хёвельсон, Марина Кальюранд, Кай Риммель, Андрес Сутт и Райво Тамм. Задавать вопросы будет член парламента Энн Ээсмаа.

В течение всего дня все желающие могут принять участие в экскурсиях по замку, а также посетить башню ”Длинный Герман”.