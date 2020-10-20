Сегодня решится судьба пенсионной реформы

Одобренная Рийгикогу 29 января 2020 года пенсионная реформа предусматривает возможность выхода из второй пенсионной ступени, после чего накопленными в ней средствами можно будет распоряжаться по своему усмотрению, сообщает RusERR.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не стала провозглашать принятый парламентом закон, сославшись на определенные противоречия Конституции, и вернула его на повторное рассмотрение в парламент, который снова принял закон в неизменном виде. Тогда Кальюлайд передала закон для окончательного решения в Государственный суд.

Если высшая судебная инстанция решит, что закон Конституции не противоречит, то президент должна будет провозгласить его немедленно. Если же Госсуд примет сторону президента, то парламент должен будет решить: махнуть на закон рукой и оставить его пылиться на полке или же принять измененный законопроект. В последнем случае весь процесс принятия закона придется начать заново.