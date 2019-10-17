Сегодня пройдут крупномасштабные учения для отработки действий на случай массовой миграции

Подполковник полиции Тоомас Мальва сказал, что хотя по оценкам для Эстонии сейчас нет опасности массовой миграции, важно быть готовым и к таким ситуациям. Мальва рассказал, что по сценарию учений в случае массовой миграции недалеко от внешней границы будет открыт пункт приема иностранцев, на котором будут работать полиция и представители других организаций.

"В реальной ситуации в работе пункта приема большую роль играет время, чтобы суд смог вынести как можно быстрее решение о дальнейшей судьбе иностранца. Для этого в пункте приема будут работать сотни чиновников. Какие задачи перед ними стоять, как будет организована работа, каковы будут ответственность и обязанности – все это мы и будем отрабатывать в ходе учений", – сказал подполковник полиции.

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны в ходе учений на пункте приема будут заниматься, в основном, проверкой, регистрацией, установлением личности иностранцев, проведением собеседований, принятием решений о начинании делопроизводства о международной защите или высылке, а также обеспечением общественного порядка на пункте приема. На этих учениях на пункте приема будут также работать представители и других учреждений, которые будут заниматься предоставлением медицинской помощи и социальной поддержки.

В учениях примет участие почти 400 сотрудников Департамента полиции и погранохраны, а также представители других организаций и волонтеры, которые выступят в роли иностранцев прибывающих на пункт приема.