23.06.2019, 16:01
Сегодня продлевается время движения столичных трамваев
В связи с проводимым на стадионе бастиона Скооне праздником Ивановой ночи движение трамваев линий 1 и 2 продлевается заполночь.
В связи с проводимым на стадионе бастиона Скооне праздником Ивановой ночи движение трамваев линий 1 и 2 продлевается заполночь.
С остановки Горхолл в сторону Кадриорга трамваи линии 1 будут отходить дополнительно в 0:30, 1:15, а линии 2 в направлении Суур-Паала — в 0:45, 1:00, 1:30.
В понедельник, 24 июня, общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресным расписаниям, с которыми можно ознакомиться здесь.
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