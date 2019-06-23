Сегодня продлевается время движения столичных трамваев

С остановки Горхолл в сторону Кадриорга трамваи линии 1 будут отходить дополнительно в 0:30, 1:15, а линии 2 в направлении Суур-Паала — в 0:45, 1:00, 1:30.

В понедельник, 24 июня, общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресным расписаниям, с которыми можно ознакомиться здесь.