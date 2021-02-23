23.02.2021, 10:49
Сегодня президент Кальюлайд вручит государственные премии. Читайте, кто получит награду(5)
Сегодня, накануне Дня независимости ЭР, президент Эстонии Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам 152 человек, которые тем или иным образом внесли свой вклад в улучшение жизни в Эстонии.
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