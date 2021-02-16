Сегодня правительство обсудит ужесточение ограничений

Эпидемиологическая ситуация будет обсуждаться с учетом представленных накануне научным советом рекомендаций, пишет RusERR. По словам премьер-министра Каи Каллас, речь может идти о различных ограничениях.

"По-моему, самое важное и то, что лучше всего работает — это когда люди сохраняют дистанцию, носят маски в закрытых помещениях, моют руки и т.д. Ни одно ограничение не идеально, и ни одно ограничение не является панацеей, но мы это обсудим во вторник", — сказала Каллас.

"Нам все-таки надо как-то дожить до весны, пока число вакцинированных не достигнет [существенного] уровня, чтобы вирус меньше распространялся, особенно в группах риска, больницах, школах. Думаю, что для этого потребуется не менее двух-трех месяцев", — сказал в свою очередь миснит Яак Ааб.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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