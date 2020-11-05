Сегодня правительство начнет обсуждать новые ограничения, но чрезвычайного положения в повестке нет

"Ситуация в Эстонии сейчас сложная и очень серьезная. В последние десять дней наблюдается значительное увеличение числа инфицированных. Основной вопрос в том, как мы сможем справиться с запланированным лечением. Как выдержит медицинская система и больницы", — сказал премьер-министр Юри Ратас в передаче "Stuudios on peaminister" на Vikerraadio.

Ратас отметил, что общался с руководителем медицинского штаба Департамента здоровья Аркадием Поповым, который подтвердил, что в данный момент медицинская система Эстонии справляется.

"Если взять сценарий, при котором в Северо-Эстонской региональной больнице придется создавать места для больных Covid-19 в обычных палатах, тогда мы должны будем закрыть места для планового лечения. Это то место, где мы должны подумать об определенных ограничениях. На самом деле мы начали обдумывать ограничения уже на этой неделе. Завтра обсудим, и продолжим обсуждение на следующей неделе", — сказал Ратас.

Какие ограничения может ввести правительство, Ратас не захотел точно перечислять, хотя привел в качестве примера одну возможность.

"В Эстонии можно собираться на открытом воздухе до 2000 человек и в помещении до 750. Например, в Норвегии разрешено собираться до 50 в помещении и до 600 человек на открытом воздухе. Над этом следует серьезно подумать. Также мы должны рассмотреть рекомендации носить маски в торговых центрах, кино и театрах. Не следует из этого выносить, что мы тут же начнем закрывать кино и театры, но определенные меры мы должны ввести", — отметил он.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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