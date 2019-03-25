Сегодня последний день регистрации на первую эстонскую олимпиаду по геонаукам

По словам научного сотрудника Института геологии TalTech и члена жюри олимпиады Рутт Хинтс, молодежь показала большую заинтересованность в олимпиаде и на сегодня для участия в ней зарегистрировались более 50 учащихся, что значительно больше того, что ожидали организаторы. ”В субботу молодые люди будут решать очень интересные практические задания, которые потребуют как творческого, так и аналитического мышления, а также смекалки в том, как применить свои познания в географии, физике, математике и химии”, — сказала Хинтс. ”Для решения заданий ученики должны будут использовать измерительные и рабочие инструменты, исследовать и описывать природные материалы или явления”, — добавила Хинтс.

Олимпиада затронет такие сферы знаний, как геологию, океанографию, метеорологию и науку об окружающей среде. В заданиях внимание, прежде всего, будет обращаться на раскрытие сути исследований в сфере естествознания, решение проблем и умение сделать выводы. Меньшая доля будет касаться знания фактов. На олимпиаду можно зарегистрироваться здесь.

Четверо учащихся, добившиеся лучших результатов, отправятся в августе на международную олимпиаду в Южную Корею. Также 10 гимназистов, достигнувших на олимпиаде лучших результатов, примут в Технический университет — и в том числе и в Институт геологии — вне конкурса.