Сегодня последний день работы рождественского рынка
Таллиннский рождественский рынок открыт на Ратушной площади до вечера сегодняшнего дня.
Таллиннский рождественский рынок открыт на Ратушной площади до вечера сегодняшнего дня.
”Рождественский рынок заканчивает работу сегодня вечером по прошествии Православного Рождества. Предлагаю посетить рождественский рынок в последний день его работы и поучаствовать в церемонии закрытия, которую проведет Дед Мороз Эффи”, — сказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.
Культурная программа на Ратушной площади начнется сегодня в 17.15, когда на сцену выйдет Free Flow Studio. В 18.00 выступит танцевальная труппа Kõku. Церемонию закрытия рождественского рынка проведет Дед Мороз Эффи.
В декабре 2018 Таллиннский рождественский рынок был выбран лучшим в Европе на основании интернет-голосования, оставив позади такие большие города как Страсбург, Вена и Брюссель.
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